Nye Troms

Prisene justert for reiser med buss og hurtigbåt

KOLLEKTIVT: Nå justerer fylkeskommunen prisene ved bussreiser. ARKIVFOTO: Fredrikke Fjellberg Moldenæs Foto: Fredrikke Fjellberg Moldenæs

Den 1. februar ble prisene justert for reiser med for buss, mens priser for hurtigbåt er uendret. Troms fylkestrafikk lanserer ny periodebillett for hurtigbåt.