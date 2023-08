Politiet måtte nødbremse for å unngå frontkollisjon på E6

Det kunne gått riktig ille da en bil med henger prøvde seg på forbikjøring.

Publisert: 18.08.2023 kl 11:00

På E6 ved Bardufoss måtte Utrykningspolitiet bremse hardt ned for å unngå å kollidere torsdag denne uka.

Midt imot kom nemlig et kjøretøy - med tilhenger - kjørende.

Nordlys meldte først om saka.

Rett foran politiet

Sjåføren som kom kjørende prøvde seg på en forbikjøring med henger rett foran politiets kjøretøy.

Utrykningspolitiet Nord-Norge har valgt å berette om hendelsen på sin egen Snapchat-konto.

Der har de delt et bilde fra E6 i Bardufoss hvor hendelsen skjedde - og de har lagt på en emoji som levner liten tvil om hva de mener om sjåførens vurdering.

Foto: Skjermdump fra UP Nord-Norge på Snapchat

12.500 kroner i bot

Takket været UPs årvåkenhet og nødbremsing unngikk man kollisjon, skriver avisa Nordlys.

- Under samtalen med vedkommende ble det avdekket at fører manglet i tillegg førerkort for å dra hengeren. Fører ble anmeldt for forholdene og vedtok forelegget som ble på ikke mindre enn 12.500 kroner, opplyser Utrykningspolitiet på Snapchat.