Nye Troms

Politiet i Tromsø: – Svært bekymret for narkotikakriminaliteten i byen

SVÆRT BEKYMRET: Politiinspektør Yngve Myrvoll sier at politiet i Troms er svært bekymret for narkotikakriminaliteten i Tromsø. Arkivfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Politiet har siktet fire personer etter et større hasjbeslag i Tromsø og sier de ser et økende omfang av kriminelle som distribuerer narkotika via byen.