Politiet holdt kontroll ved Storsteinnes skole

Helge Horne i Troms politidistrikt forteller at de kontrollerte alle som kom kjørende til skolen, og alle skolebusser.

– Vi gikk inn i bussene og kontrollerte. Der hadde ikke alle belter på. Det er viktig å huske på at også busser kan kræsje, så her må noen skjerpe seg, sier Horne.

Sammen med makker Jeppe Buvik sørget de for at alle barn var sikret godt og på rett måte.

– Alle vi kontrollerte hadde sikret barna sine godt og riktig, så det var godt å se.

Slike kontroller dukker stadig opp på høsten, og rundt skolestart. Horne forteller at dette er en av mange kontroller som vil skje fremover.

BUSS: Helge Horne påpeker at det er viktig å bruke belte i buss også, og at barna må huske på at også den kan kræsje. Foto: Privat