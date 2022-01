Nye Troms

Polart lavtrykk på vei

STERK VIND: Et polart lavtrykk forventes å treffe Troms i løpet av natt til fredag. Foto: Skjermdump fra yr.no

MÅLSELV: Meteorologen melder at et polart lavtrykk natt til fredag vil dannes i havområdet vest for Troms og beveger seg mot aust. Fredag morgen er posisjonen usikker men ventes å treffe mellom Lofoten og Tromsø.