MOTTAKSSTASJON: Snart starter arbeidet med å bygge ut Bardufoss flystasjon for mottak av allierte styrker. Bildet ble tatt 10. mai i forbindelse med at åtte C-17 Globemaster transportfly fraktet amerikanske soldater direkte fra Alaska til Indre Troms. Foto: Even Karlsen Sætre, Forsvaret