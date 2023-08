På tide med budsjettøkning for Midt-Troms museum

Publisert: 21.08.2023 kl 13:13

Midt-Troms museum (MTM) og ordførerne i regionen tok i fjor direkte kontakt med kulturdepartementet og gjorde flere framstøt for å få økt det årlige statlige bidraget, men det ga dessverre ikke resultat verken i ordinært eller revidert statsbudsjett. Venstre, som har leder av Familie og kulturkomiteen, la inn 1 mill ekstra fra 2023, men opposisjonen ble nedstemt.

Nyvinninger gir normalt økning for enkeltmuseer, men søknad om ekstra driftsmidler til det nye Barnemuseet ble ikke estimert. Så vi prøver igjen. Styret, direktøren og ordførerne sender nå en anmodning om en økning på 2 millioner i statsbudsjettet fra og med 2024.

Bakgrunn

Midt-Troms museum (MTM) betjener de seks kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. Museet forvalter 17 lokasjoner spredt over et meget stort geografisk område (11.000 kvadratkilometer), og har ansvar for 1/3 av alle musealt forvaltede kulturhistoriske bygninger i Troms og Finnmark. Museet har allerede en sentral posisjon i forhold til bygningsvernet i nord, og vil spille en større rolle også innen fagskoleutdanning av tradisjonshåndverkere framover. Det er gått 20 år siden MTM ble etablert ved konsolidering av lokale museer. Midt-Troms Museum var svært tidlig ute med å gjennomføre konsolidering, og ble derfor kåret til Årets Museum i 2004. Siden den gang har statens tilskudd kun blitt indeksregulert. Museer som konsoliderte når ordningen var blitt mer moden, kom gjerne bedre ut økonomisk fra start. Nå ligger Midt-Troms Museum helt i bunnsjiktet blant museene i det nasjonale museumsnettverket når det gjelder statlig finansiering.

Nyvinning

I 2021 åpnet vi Barnemuseet i Midt-Troms på Finnsnes. Enheten er en portal til museets øvrige avdelinger og har en ny pedagogisk tilnærming for barn. Dette er blitt en suksess, med internasjonal akkreditering som barnemuseum - det første i sitt slag i Norge. Nyvinninga kom på plass uten at styrking av fast offentlig finansiering lå til grunn. Dette har vært svært krevende økonomisk, og har gått utover drift og utvikling av de mer tradisjonelle museumsavdelingene.For å videreutvikle og implementere barnemuseums-pedagogikken samtidig som øvrige avdelinger og ansvarsområder ivaretas, har museet et presserende behov for styrking av den statlige finansieringen. Museets særlige fokus på barn og familier (enten de er bosatt i regionen, er på besøk, eller vurderer tilflytting), anses som et viktig bidrag i arbeidet med å skape bo- og bli-lyst for unge mennesker. Vi krysser fingrene for et løft for museet i regionen.