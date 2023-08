På Midt-Troms-turné

Bel Chorus skal ha tre konserter i Midt-Troms denne helga.

En av konsertene Harstad-koret skal ha, skal være i Målselv kirke fredag.

Målselv kirke blir dermed innledningen for korets miniturné i regionen, som også inneholder en konsert i samfunnshuset i Gryllefjord, og en konsert i Finnsnes kirke.

I en pressemelding skriver koret at de har satt seg som mål å begeistre, skape glede, ettertanke, nærhet og varme. De har et løfte til publikum, som er alltid å gi sitt beste. I pressemeldingen kommer det også fram at koret har fått svært gode kritikker i både nasjonale og internasjonale korkonkurranser. Leder i koret, Kenneth Leiknes, uttaler blant annet i meldingen at de jobber hardt og målrettet for å bli bedre, og at det handler om små detaljer for å bli enda bedre.

– Vi skal alltid levere på et høyt nivå, lover Leiknes.

I tillegg til norsk, synger koret på fransk latin, engelsk og svensk.