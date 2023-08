Øystein og Otto får Ildsjelprisen

De ante fred og ingen fare, men så fikk de to prisvinnerne seg en skikkelig overraskelse.

Publisert: 28.08.2023 kl 20:51

– Det var skikkelig overraskende. Jeg hadde ikke regnet med at vi skulle få Ildsjelprisen.

Det sier Øystein Solvold like etter at han og Otto Vestheim har fått vite at Ildsjelprisen går til dem.

Det var først da kulturpriskomite-leder Britt Andreassen og enhetsleder for kultur og fritid, Asbjørg Utby, kom inn at de to karene begynte å ane uro.

– Det er gledelig at det settes pris på det arbeidet vi har gjort. Vi har brukt mye tid over mange år for å lage til disse turløypene. Vi er selv glade i å gå på fjellet, og det er mye derfor vi holder på med dette, sier Solvold.

Stort arbeid

For det arbeidet de to har gjort over lang tid med blant annet gammer, gapahuker, turtraseer og skiløyper som gjorde at de ble nominert til og til slutt fikk vite at de får Ildsjelprisen for 2023.

Selve prisen vil de motta den 22. oktober i et arrangement som heter «Målselv setter pris på». I tilknytning til dette arrangementet vil også karene bli invitert til en middag med ordfører Bengt-Magne Luneng.

– Vi er pensjonister, og vi har tid til å holde på med dette. Det er rekreasjon i dette for oss også. Det er stas å kunne oppleve en middag med ordføreren. Det er slett ikke hverdagslig, og det er noe jeg setter pris på, sier Vestheim.

Enhetsleder Utby sier at arbeidet Vestheim og Solvold har gjort utgjør nerven i bolysten i kommunen.

– De skaper noe som gleder andre, sier Utby.

Ildsjelhjerter

Leder for kulturpriskomiteen i Målselv, Britt Andreassen forteller at komiteen fant Solvold og Vestheim til å fortjene prisen mest i år.

– Vi har valgt dem basert på kriterier og innsendte nominasjoner. Da vi så alt de har gjort, og fremdeles holder på med, så var de soleklare vinnere i år, sier Andreassen.

– De elsker å gjøre ting for andre, og de er ekte ildsjel-hjerter, legger Andreassen til.