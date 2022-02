Nye Troms

Overrasket over egne prestasjoner i HL

GODT LEVERT: Jonette Celia Evensen og Peder Kristian Heimdal fra Bardu IL gikk begge inn til plasseringer blant de 30 beste i sine klasser på første dag av HL. Foto: PRIVAT

Jonette Celia Evensen og Peder Kristian Heimdal gikk seg begge inn til pene plasseringer under første dag av hovedlandsrennet i langrenn. De er overrasket over at resultatene ble så bra som de ble.