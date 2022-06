Nye Troms

Gjør noe ingen andre har gjort før:

Otto (62) triller Norge på langs

LANG TRILLETUR: Mandag passerte Otto Gullesen (62) Tømmerelv i Balsfjord. Sankthansaften forventer han å være framme på Nordkapp etter å ha trillet seg 2.600 km fra Lindesnes i sør.

Mandag passerte Otto Gullesen 600 mil etter landeveien. Og fortsatt er ikke verdens lengste trilletur over for 62-åringen som satser på at det siste paret med joggesko skal holde helt til mål.