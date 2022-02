Nye Troms

Ordførere krever minister-møte – vil ha opprydding i systemsvikt i forsvarskommuner

TÅLMODIGHETEN ER SLUTT: Toralf Heimdals tålmodighet er nå slutt. Han krever at regjeringen rydder opp i folkeregistreringen av forsvarsansatte – og at det skjer nå. Arkivfoto: Knut Solnes

BARDU: Nok er nok for Toralf Heimdal. Nå krever Bardu-ordføreren et møte med både finansminister og kommunalminister for å få ryddet opp i folkeregistreringen av forsvarsansatte.