Nye Troms

Norgescup skiskyting:

Opptur for Jørgen på sprinten

OPPTUR: Jørgen Brones Stenersen er fornøyd med prestasjonene på søndagens sprint på Bardufoss skisenter. Foto: Ivar Løvland

Etter en svært tung normaldistanse fredag ble sprinten søndag morgen en opptur for Jørgen Brones Stenersen. Bare to bom på de to siste skuddene på stående skyting ødela en perfekt dag.