Oppsving for småpartiene i Balsfjord

Småpartiene kan få innflytelse etter valget om meningsmålingen gjort for Nye Troms holder stikk i valget.

Publisert: 18.08.2023 kl 14:00

I dag er det kun partiet rødt av de mindre partiene som har en representant i kommunestyret i Balsfjord, men partiet stiller ikke liste ved årets valg. Det kan vise seg å være godt nytt for flere av partiene som ikke er med i kommunestyret i dag.

In Fact har gjort meningsmålingen og kalkylene for Nye Troms.

Blir resultatet av målingen også resultatet av valget, vil Kristelig folkeparti (KrfF, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Sosialistisk Venstreparti (SV) være inne med hver sin representant i kommunestyret. Under torsdagens valgdebatt på Balsfjord rådhus uttrykte flere av partienes toppkandidater at de synes dette vil være en positiv utvikling.

– Det er bare positivt dersom det kommer inn flere småpartier. At de ikke er der gjør det politiske miljøet fattigere, sa Arbeiderpartiets toppkandidat Kurt Klaussen.

MDG endte ved valget i 2019 på 3,0 prosent, mens de på Nye Troms sin måling står med 3,9 prosent. Ved valget i 2019 manglet partiet 14 stemmer på å komme inn i kommunestyret. Den gangen kom Rødt inn med i alt 96 stemmer – mot MDG sine 83. Kjetil Åkra er førstekandidat og ordførerkandidat for MDG. Han ønsket ikke å forskuttere noe resultat ut fra meningsmålingen, men erkjenner at det på mange måter ville være en drømmesituasjon for MDG å sitte på vippen.

– Da må vi i gang med litt diskusjoner med de andre partiene, sa Åkra, og la til at han naturlig nok ønsker størst gjennomslag for MDG-politikk.

KrF falt utenfor kommunestyret ved valget i 2019, etter å ha vært fast representert gjennom en årrekke. Nå er det Widar Skogan som er partiets førstekandidat. I likhet med Åkra og MDG, har Krf 3,9 prosent oppslutning på målingen, et oppsving på 1,3 prosentpoeng i forhold til valget i 2019.

Per Arne Slettmo og SV ender enda litt høyere på målingen gjort for Nye Troms. SV har en oppslutning på 4,7 prosent, 2,1 prosentpoeng opp fra valget i 2019 og ser dermed ut til å komme tilbake i kommunestyret.

Også Konservativt går fram, fra 1,1 prosent til 1,6 prosent, men det er ikke nok til å sikre seg en plass i kommunestyret, om resultatene fra meningsmålingen ender opp med å bli valgresultatet.

– Det er enda lenge til valget og mye som kan skje innen da, sa Konservativt sin toppkandidat, Arnulf Hole.

På vippen

På målingen er Høyre størst med 26,0 prosent, mens Senterpartiet er nest størst med sine 24,4 prosent. Arbeiderpartiet får 19,7 prosent, mens Fremskrittspartiet ender på 15,7 prosent.

Blir resultatet fra målingen også resultatet i valget, blir Høyre størst i kommunestyret med fem representanter og vinner en representant, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet begge får fire og mister to hver. Fremskrittspartiet ser ut til å få tre og vinner en.

Småpartiene ser ut til å havne på vippen og kan avgjøre ordførervalget når det gjelder flere aktuelle samarbeidskonstellasjoner i kommunestyret.

For eksempel må en konstellasjon mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet ha støtte fra to av småpartiene for å sikre flertall. Det samme gjelder Høyre og Fremskrittspartiet.

Dagens konstellasjon med Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vil få flertall, men da vil det nok bli en betydelig kamp om ordførerklubba

Kilde: InFact Populasjon: Balsfjord kommune, innbyggere over 18 år Vekting: Kjønn, alder og partivalg 21 Feilmargin: Fra +/- 1,7 – 6,1%- poeng gjelder politisk barometer Periode: 8.-10. august 2023Metode: Personlig telefonintervju Antall intervju: 200