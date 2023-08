Oppfordringa klar: – Ta med popcorn

(5. div.: L/K–Mellembygd 7–5) I vår vant Lyngen/Karnes 8–3 mot Mellembygd i en ellevemåls fotballfest på Olsborg. Søndag endte det 7–5 til lyngsværingene da lagene møttes på Polleidet.

AS Nye Troms

Publisert: 27.08.2023 kl 17:59

Oppfordringa fra Mellembygd sin hovedtrener Jim Myrli er klar før neste gang lagene eventuelt møtes:

– Ta med popcorn!

For etter elleve og tolv mål i de to seriemøtene lagene imellom denne sesongen, har det altså blitt skåret utrolige 23 mål i de to kampene.

– TA MED POPCORN!: Jim Myrli har oppfordringa klar før neste Mellembygd-oppgjør mot Lyngen/Karnes. Foto: Ivar Løvland

– Helt vilt, sier Myrli, som søndag fikk se en kamp som, om den ikke bar preg av hawaii-fotball, så var det tidvis god fotball – og tidvis det helt motsatte fra begge lag.

– De fleste målene vi slipper inn er tullmål, der vi ikke klarer å følge i markeringene. Et par av målene er det også klare offsider, hevder mine forsvarsspillere, men det tør jeg ikke påstå er riktig, sier Myrli.

Løsnet før pause

Målfest på Polleidet-gresset var det lite som tydet på at det skulle blir de første 40 minuttene. Hjemmelaget tok ledelsen etter kvarteret på sin nesten første sjanse i kampen, men Simen Engvoll sørget for balanse i regnskapet da han banket inn utligninga etter 40 minutters spill.

Nærmest rett fra avspark sørget hjemmelaget for 2–1, før nyervervelsen Tobias Bjørvik Karlsen fra Valhall, som gikk rett inn i forsvarsrekka, var frempå og presset inn 2–2. L/K ga seg ikke og ville lede til pause, og fikk sitt 3–2-mål i omgangens siste minutt. Med fire mål på de siste fem minuttene av omgangen, gikk hjemmelaget til pause ett mål foran.

Bytte keeper

Mellembygd utlignet ved innbytter Nikolay Anfeltmo på ei kontring sju minutter etter sidebytte, men fire minutter etter var gjestene bak igjen. Målvakt Jørgen Boli Ellingsen måtte da ut med en ankelskade, og da var det bare for målskårer Anfeltmo å trekke på seg hanskene. Ti minutter gikk det før hjemmelaget satte sitt femte, og like etter fikk LK-kaptein Einar Skogheim tråkle seg forbi alt og alle og satte inn 6–3.

Gode siste kvarteret

20 minutter før slutt reduserte Adrian Nymo Melseth, men LK svarte med 7–4 minuttet etter. Fem minutter før slutt skåret Sigurd Alterskjær Eriksen til 5–7 på straffe for Mellembygd. Flere mål ble det ikke, men det kunne det fort blitt, ifølge Jim Myrli:

– Det siste kvarteret er vi kjempegode og kunne skåret flere mål, men det ville seg ikke.

Mellembygd sin trener tar med seg mye bra offensivt fra kampen, og tror mange skifter i det bakre ledd var med på å gjøre sitt til at hjemmelaget fikk for mange enkle mål.

Sjeldent med fem baklengs

– Det er spillernytt for de fleste bak der, og det gjør nok sitt til at vi slipper de til for enkelt. Samtidig er det mye bra offensivt, og det er ikke mange kamper LK slipper inn fem mål på hjemmebane, sier Myrli.

Mellembygd hadde bare to innbyttere til søndagens kamp i Lyngen, og det kan bli tynt mannskapsmessig i flere kamper fremover.

– Det er litt tynt i rekkene nå, medgir Myrli.

Lyngen/Karnes er på sølvplass i divisjonen, to poeng bak Kvaløya, mens Mellembygd er på åttendeplass, ti poeng bak søndagens motstander.