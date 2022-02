Ønsker flere «Menn i Helse» i Målselv

ØNSKER MENN I HELSE: Menn i Helse er et samarbeid mellom Nav og kommunene med mål om å få flere menn inn i helsesektoren. Enhetsleder ved PRO Nedre i Målselv kommune, Lena Kvernvold, leder for Nav Målselv-Bardu Knut Jarle Reiertsen, og avdelingsleder ved Målselv helsetun, Vigdis Løvheim håper alle på at flere menn vil benytte seg av tilbudet. Foto: Torbjørn Kosmo