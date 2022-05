Nye Troms

Ønsker at byrommet på Setermoen skal forskjønnes

VIL HA FORSKJØNNING: Stine Sølvik fra Stines Lykkerom, pensjonisten Hans Hammer, Svein-Tore Nyvoll fra Magma Fashion, ønsker at byrommet på Setermoen skal forskjønnes. Foto: Torbjørn Kosmo

Fontenen i byrommet på Setermoen har ikke fungert de par siste årene. Nå ønsker lokale ildsjeler at problemet skal tas tak i – og at byrommet atter en gang blir en møteplass for dølene.