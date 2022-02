Nye Troms

Om Malangshalvøya

Herbjørg Rognmo. Arkivfoto

Det å bygge en skole uten svømmebasseng er en stor nedtur for Malangen. Nå står skolen også i fare for å bli nedlagt. Dette er svært negativt for bosetting utover Vikran.