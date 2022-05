Nye Troms

Nytt selskap vil ha Nato og EU med på Nord-Norgebanen

ENDESTASJON: Nordlandsbanen stanser i dag i Fauske. Det vil et nytt selskap i Tromsø ha slutt på. Foto: Per-Inge Johnsen / NTB

Et selskap som kaller seg Jernbane Nord AS er etablert i Tromsø for å få fortgang på ny jernbane mellom Fauske og Finnmark.