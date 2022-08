Nye Troms

Nytt godt år for B Nilsen Radio Elektrisk AS:

– Et godt resultat er med på å styrke arbeidsplassene

GOD SERVICE: Dyktige og serviceinnstilte ansatte og at de har god tilgang på varer hele tiden, er ifølge innehaver Ketil Nilsen en sterkt medvirkende årsak til at fjoråret ble et godt år for B Nilsen Radio Elektrisk AS

God tilgang på varer og det at de har dyktige og serviceinnstilte medarbeidere sørget for at også fjoråret ble et godt år for B Nilsen Radio Elektrisk AS.