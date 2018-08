Har møtt nye utfordringer

IKKE TILRETTELAGT: Odd Skogmo er avhengig av rullestol etter et slag for to år siden. Sammen med kona Laila har de oppdaget at det ikke alltid er tilrettelagt for funksjonshemmede på offentlige toaletter. Foto: Ivar Løvland

SØRKJOS: Etter at Odd Skogmo for to år siden fikk slag og ble avhengig av rullestol har han og kona Laila fått erfare at det ikke over alt er like bra til rette lagt for funksjonshemmede.