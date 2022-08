Nye Troms

Ny omsetningsrekord for Mack

SPENNENDE HØST: Med økte kostnader og åpne landegrenser klarer ikke Mack å levere et 2022-resultat på samme nivå som siste år. Sammen med fabrikksjef Peter Calleeuw har likevel Mack-direktør Roger Karlsen (t.h.) tro på å levere et godt resultat og ser fram til høst med mye spennende i vente for både bedriften og brukere av Mack sine produkter.

Med omsetning på nærmere 373 millioner kroner og et resultat på vel 35,6 millioner i pluss, ble fjoråret svært godt for Mack Ølbryggeri AS.