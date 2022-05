Nye Troms

Ny nettleieordning kommer i juli

MER RETTFERDIG: Fra 1. juli innføres en ny modell for nettleie. Det skal gi en mer rettferdig nettleie hvor de som belaster strømnettet mest, betaler mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

Etter et halvt års utsettelse innføres nå ny nettleiemodell fra 1. juli. Den skal sørge for at en større andel av strømregningen blir knyttet til forbruket.