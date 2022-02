Nye Troms

Nortura øker engrosprisen på kjøtt og egg

ØKER PRISER: På et styremøte tirsdag kveld vedtok Nortura et ekstraordinært løft i engrosprisene på flere kjøttslag og egg for å demme opp for kostnadsveksten til bøndene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

På et styremøte tirsdag kveld vedtok Nortura et ekstraordinært løft i engrosprisene på flere kjøttslag og egg for å demme opp for kostnadsveksten til bøndene.