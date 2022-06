Norsk sjeføkonom anbefaler amerikansk rentesjokk

STYRINGSRENTA: «Alle» regner med at sentralbanksjef Ida Wolden Bache kommer til å kunngjøre at styringsrenta settes opp når hun torsdag offentliggjør den siste rentebeslutningen. Men får vi en enkel eller dobbel økning – eller et rentesjokk etter amerikansk modell? Foto: Stian Lysberg Solum / NTB