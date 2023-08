Nordkjosbotn videregående skole er nøkkelen for utdanning av lokal arbeidskraft

Over mange år har det vært stor etterspørsel etter flere hender innen helsesektoren. Med det store behovet i hele regionen mener høyrepolitikere at skolen i Nordkjosbotn er selve nøkkelen for å lykkes.

Publisert: 20.08.2023 kl 14:00

I Balsfjord, som i mange andre kommuner er det stor etterspørsel etter fagfolk innen helsesektoren. Det gjelder også i Storfjord og Lyngen. Når det i så måte er en videregående skole i Nordkjosbotn som favner elever fra de tre kommunene skulle man tro at det var flust av elever som ønsker å ta utdanning i sitt nærmiljø, ei utdanning som garantert resulterer i jobb da alle prognoser tilsier at befolkningen blir bare eldre og eldre.

Tilbudet må styrkes

Kommende skoleår er det to klasser på helse og omsorg. Grunnet lavt søkertall er det ikke i dag grunnlag for å ha flere klasser. Hvorfor er det ikke flere søkere til skolen?

– Et godt spørsmål. Kanskje bør det være større satsning på utstyret som brukes til opplæring på skolen, sier Cecilie Mathisen.

Som 4. kandidat på Høyres fylkestingsliste var hun i Nordkjosbotn tirsdag da Troms Høyre startet på sin turne i fylket der de blant annet har fokus på behovet for flere helsefagarbeidere, og hva fylkeskommunen kan gjøre for å fylle kompetansebehovet som er.

– Nordkjosbotn videregående skole er viktig for at vi kan utdanne unge lokalt. Da må også fylkeskommunen få utdannet flere. Det handler om å styrke dette tilbudet, ikke bare gi elevplasser, sier Mathisen.

Hun får støtte hos Benjamin Furuly, 1. kandidat fra Troms Høyre, som er klar på at det er stort behov for flere helsefagarbeidere.

– På Nordkjosbotn har de også helsefagarbeider linje, som er viktig for at vi kan utdanne unge lokalt. Da må vi fylle kompetansebehovet, styrke tilbudet og få flere til å søke dit, sier Furuly.

Mathisen som selv har vært elev på skolen i Nordkjosbotn skryter av både engasjerte og dyktige lærere.

– Ved å velge å ta utdannelsen her for elever i Balsfjord, men også Storfjord og Lyngen, får man tatt sin utdanning og senere også få jobbe i sitt kjente nærmiljø, sier Mathisen.

Nyttig sommerjobb

I Balsfjord har det over flere vært slik at 14-15 åringer har fått slippe til som sommervikarer innen helsesektoren, en ordning som har vært populært blant ungdommene. For mange av disse har det å trille tur med pasienter/brukere vært først skritt ut i arbeidslivet. Mange av disse har senere tatt utdanning innen helsefaget og jobber innen helse og omsorg i dag.

– Det å vekke en form for interesse for faget allerede i den alderen har vist seg å være nyttig for Balsfjord kommune, sier Mathisen.

Men i Balsfjord kommune er det flere av disse som har takket nei til jobb da de bare blir tilbudt mindre stillinger.

– Utvilsomt bør større stillingsprosenter tilbys, sier Mathisen.

Dette støttes av Arne-Hugo Hansen, kommunestyrerepresentant fra Balsfjord Høyre.

– Det er samtidig viktig å få flere voksne inn. Det bør derfor legges til rette for at også disse skal kunne slippe for å ta utdanning som senere kan bety at de rekrutteres inn i arbeidslivet, sier Hansen.

Skolens ansvar for næringslivets behov

– Balsfjord er etter hvert blitt en stor industrikommune. Burde det ikke vært mulighet å ta utdannelse på skolen i Nordkjosbotn også for de som ser for seg en framtid innen tømrerfaget og anleggsbransjen?

– Som samfunnsøkonom mener jeg at det å ha en skole lokalt er økonomisk viktig for alle tre kommunene som sokner til den videregående skolen i Nordkjosbotn. Skolen er viktig også med tanke på bosetting i distriktene. Derfor bør skolen imøtekomme utdanning innen de jobber som finnes i regionen. I tråd med endringer ellers i samfunnet endrer også næringslivet seg. Da må også skole ta ansvar og satse på de linjene det er behov for i lokalt næringsliv, sier Hansen.

Ytere i stedet for brukere

På Element Nor sin fabrikk i Balsfjord tas elever inn som lærlinger så snart de har avsluttet 10-årig grunnskole. Her får de lønn fra første dag og mesteparten av utdannelsen handler om å være i praksis arbeid.

– Burde ikke dette være noe flere hadde benyttet seg av når det er en kjensgjerning at mange er skolelei etter 10 år på grunnskole?

– En av flere alternativ løsninger som det bør sees nærmere på, mener engasjerte Høyre-politikere som er svært opptatt av at unge blir tatt inn i skolearbeid.

– Det er svært viktig at disse blir ytere i samfunnet i stedet for brukere av tjenestene, avslutter Arne-Hugo Hansen.