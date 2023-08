Nesten historisk kvinneseier – Tone Lise fem sekunder bak Kristoffer

Det skilte bare fem sekunder fra at Tone Lise Pedersen ble historisk i Fugeltindmarsjen. Bare Kristoffer Forsberg Olsen hindret henne fra å være best av alle i fjelløpet.

Publisert: 27.08.2023 kl 22:10

– Det holdt bare nesten, da vi kom ned på grusveien etter terrenget, ble det tungt, sier Tone Lise Pedersen.

Tromsøjenta, med besteforeldre fra Josefvatn, ledet det meste av den 12,5 km lange Fugeltindmarsjen fra Tennes til Josefvatn, over Tennesfjellet, 540 meter over havet. Det var først da løperne nærmest seg målgangen ved Josefvatn at Kristoffer Forsberg Olsen maktet å hente henne inn, og sørget for at vi fortsatt må vente minst ett år til for at en kvinne er best totalt i løpet. Søndag var det bare fem sekunder om å gjøre.

NÆRT: Det var ikke mye om å gjøre, men Kristoffer Forsberg Olsen fikk mot slutten noen meter på Tone Lise Pedersen (bak) og var totalt best i Fugeltindmarsjen. Foto: Ivar Løvland

– Det tempoet Tone Lise satte ut fra start var typisk langrennsløper, med stor fart fra start, og jeg tenkte at det kunne jeg ikke være med på, sier Forsberg Olsen.

Avgjorde mot slutten

36-åringen fra Tromsø, opprinnelig fra Tennes, betegner seg som hobbyløper, og på høyeste punktet var han etter eget utsagn rundt minuttet bak Tone Lise Pedersen. Nedover bakkene mot målgang nærmet han seg, og på flatene inn på skogsveien mot mål hadde han nok krefter til å passere henne.

– Jeg tok henne igjen med en kilometer til mål, sier Kristoffer, som løp Fugeltindmarsjen flere ganger som ung talentfull skiløper.

Søndag hadde han et mål om å slå fjorårets tid, da han løp omtrent på Tone Lise sin løyperekord fra 2021, på 1.04-tallet.

– Jeg så underveis at jeg hadde bra muligheter til det, og jeg er godt fornøyd. Dette er et flott løp som flere burde vært med på, sier han.

Så det var mulig

I fjor løp Tone Lise Pedersen på 1.06, men søndag var løyperekord fra 2021 et klart mål. Gjerne skulle hun under timen, men det ble 41 sekunder over timen, men en suveren ny rekord på kvinnesiden med omtrent fire minutters forbedring.

REKORD: Tone Lise Pedersen på siste strekket mot mål søndag. Foto: Ivar Løvland

– Jeg så underveis at det kanskje kunne være mulig å komme under timen, men det ble litt tungt på slutten, sier 20-åringen.

Ekstra inspirert

Hun vant søndag sin andre vandrepokal til odel og eie, for løpere under 40 år. Seieren i kvinneklassen var hennes sjette allerede, i et løp hun setter stor pris på. Ikke minst ettersom hennes bestefar, Sverre Johansen Aas, har vært en ildsjel for fjelløpet fra Tennes til Josefvatn.

– Det er et så fint løp, og jeg blir ekstra inspirert av det med bestefar. At besteforeldrene mine sto og heiet meg inn på slutten var ekstra stas, sier Tone Lise Pedersen.

NM-bronse

Hun vant sist vinter bronse i NM-stafetten i langrenn med Tromsø skiklubb, og den kommende vinteren er hun første års senior. Treninga i sommer har gått helt etter planen.

– Jeg har fått trent godt, og har vært frisk og skadefri, og alle testene er lovende, så det blir en spennende sesong, sier 20-åringen.

TRIM: Både to- og firbeinte tok turen søndag som fin trim i godværet. Foto: Ivar Løvland

18 løpere stilte opp i konkurranseklassen, mens 34 var med i trimklassen, i det som var den 44. utgaven av fjelløpet. Totalt en liten oppgang fra i fjor, i søndagens godvær der bare litt tåkedotter lå over området i morgentimene.

For hard åpning

Astri Reithe Lunde fra Røyken UIL i Malangen var tredje raskest over fjellet. Skiløperen åpnet litt for hardt og fikk svi for det da motbakkene startet for alvor.

TREER: Astri Reithe Lunde ble tredje best i årets Fugeltindmarsj. Foto: Ivar Løvland

– Jeg var nok litt for overmodig fra start, og fikk betale for det, men det var en grei reality-sjekk, sier hun og smiler.

Astri løp på 1.07,18. Beste kvinne over 40 år ble Tine Norkyn Klaussen fra Josefvatn på 1.23,12, mens Terje Opland fra Northern runners i Tromsø var beste herre over 40 år. Han var fjerde best totalt på 1.17,27.

Resultater

Damer 15 – 20 år: Tone Lise Pedersen, BUL Tromsø, 1.00.41 (bestetid damer). Astrid Lunde, UIL Røyken, 1.07.18.

Herrer 15 – 20 år: Henrik Storbakk, STIL, 1.21.42. William Sumstad, STIL, 1.25.07.

Damer 21 – 40 år: Ingvild Jacobsen, Olsborg, 1.23.20. Benedikte Heim, Tromsø, 1.25.11.

Herrer 21 – 40 år: Kristoffer Forsberg Olsen, Tennes, 1.00.36. (bestetid herrer)

Damer over 40 år: Tina Norkyn Klaussen, Josefvatn IL, 1.23.12, Guro Skjeggerud, Northern Runners, 1.27.15, Åshild Nilsen, Northern Runners, 1.29.06, Solveig Theodorsen, Tromsø, 1.36.44, Silje Johannesen, Northern Runners, 1.46.00, Karin Fareth, Northern Runners, 1.46.00.

Herrer over 40 år: Terje Opland, Northern Runners, 1.17.27, Yoseph Hayle, Eritrea, 1.18.27, Torleif Selseng, Josefvatn IL, 1.33.47, Kurt Terje Klaussen, Josefvatn IL, 1.37.0