Nye Troms

Nakstad ber folk over 40 år unngå å kjøpe jodtabletter – beredskapen gjennomgås

GIR RÅD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Javad Parsa / NTB

Kommunene får beskjed om å gjennomgå jodberedskapen for barn under 18 år, gravide og ammende. Men det er usannsynlig at det må tas i bruk.