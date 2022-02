Nye Troms

Nå starter utredningen av en ny skuterløype til nabokommunen

BARDU–MÅLSELV: Skuterløypa fra Altevatnet skal gå gjennom Luotnodalen til Målselv grense. Nå starter jobben med å utrede den. Arkivfoto: Knut Solnes

BARDU: Utredningsarbeidet for den nye skuterløypa fra Bardu til Målselv er i gang. Over 20 aktører får nå brev om utredningen, og har frist til 10. mars for å komme med innspill.