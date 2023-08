Nå slipper Nina singel

I det daglige jobber Nina Jebens på Kulturskolen i Målselv, men nå er hun aktuell med singelen «Se til Stjernen».

Publisert: 18.08.2023 kl 23:53

Musikken finner du nederst i artikkelen.

Fredag den 18. august gir Jebens ut sin nye singel som man trygt kan si er inspirert av det religiøse.

For det var slik at Jebens ei natt våknet opp tidlig med en melodi i hodet som hun kjapt skrev ned. Denne manglet hun riktignok tekst til, så derfor fikk hun et innfall om å åpne bibelen.

Inspirasjon fra bibelen

Inspirasjonen til sangen kom blant annet fra skapelsesberetningen i bibelen.

– Det var rett og slett slik at jeg våknet tidlig om morgenen en dag. Jeg bruker å få melodier i hodet på loop, og da gikk jeg ut i stua og klarte ikke å sove. Jeg prøvde finne ut av hva sangen skulle handle om, og da fikk jeg bare et innfall om at jeg skulle ta fram bibelen. Jeg er ikke religiøs, men jeg tror det finne noe større enn oss der ute. Jeg fant skapelsesberetningen, tok en del av den, omskrev den og lagde et refreng til sangen, sier Jebens.

Indiepop

På spørsmål om hvilken sjanger det er man skal plassere henne i svarer hun at det er vanskelig, men;

– Jeg synes dette med sjanger er vanskelig, men om jeg skulle ha plassert med selv i en sjanger så ville det ha vært indiepop og noe indierock, sier hun.

Sangen handler i det store og det hele mye om alt som skjer i verden med tanke på miljøet, klimaet, og andre dagsaktuelle ting.

Både sangen, og albumet for øvrig, er spilt inn hos Arctic Lyd i Kårvika – hos produsent Rune Karlsen.

Album neste år

Selve albumet har hun ikke planlagt en konkret slippdato for enda, men det kan ligge an til at hun også gir ut album til neste år.

– Jeg har spilt inn det meste av materialet, og nå jobber jeg en del med selve lydbildet på album. Jeg tror kanskje jeg vil vente til våren før jeg slipper albumet. Å slippe det i november blir kanskje for tidlig, sier Jebens.

Resten av bandet på singelen og albumet består av Sindre Liljegren på bass, Elin Bockelie på fiolin/fløyte/kor og Dag Johnny Medgård på gitar. På innspillingen har de også brukt musikere fra Midt-Troms som Svein Erik Pedersen på trommer og Tom Høgseth på el-gitar, samt at Rune Karlsen selv også bidrar litt på tangenter.