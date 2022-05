Nye Troms

Nå skal BOIF bygge nytt

NÅ LAVEST: I fjor høst var det spill i 4. divisjon for Erlend Fossbakk Lian og BOIF. Nå er Kroken byttet ut med lag som Pioner og Sørreisa. Foto: Ivar Løvland

Bardufoss OIF i starten av mars vedtok å trekke A-laget fra spill i 4. divisjon. Nå skal et lag i 6. divisjon prøve å danne grunnlaget for at klubben kommer seg tilbake med et lag på kretsens øverste nivå.