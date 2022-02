ETTERLENGTET: Lørdag kveld var det full fart på Svingen Discopub igjen etter at de i høst tok beslutninga om å stenge ned igjen etter kun å ha hatt åpent to måneder. Nå håper Jan Johnsen at smittesituasjonen forblir slik at også i framtida kan slippe avstandskravet. Foto: Vera Lill Bjørkhaug