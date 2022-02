Nå får hallen på Olsborg nytt flerbruksdekke

NYTT DEKKE: Etter gruppemøter i kommunestyret ble det løftet fram et forslag om at kommunen bør gå inn for å finansiere et nytt dekke i flerbrukshallen som skal tillate avvikling av arrangementet for inntil 500.000 kroner. Dette stilte til slutt kommunestyret seg enstemmig bak. Her er Arbeiderpartiets Ragnhild Furebotten avbildet på vei inn i møtet. Foto: Torbjørn Kosmo