Nye Troms

Nå er trenerfloka i klubben løst

FIKK TRENERE: Sportslig leder i Bardu IL håndball, Vetle Holkestad Bertheussen, søkte nylig etter en trener til damelaget i 3. divisjon. Nå er trenerfolka løst. Foto: Ivar Løvland

De sto uten trener for et par uker siden. Nå er løsninga på plass for damelaget til Bardu IL.