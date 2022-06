Nye Troms

Satte omsetningsrekord i fjor:

Nå er Rune spent på et butikk-år uten pandemi

GOD DRIFT: Kjøpmann Rune Skogstad hadde et nytt bra driftsår på Rema 1000 i Nordkjosbotn i fjor. Arkivfoto: Ivar Løvland

Rune Skogstad er spent på hva et driftsår uten koronapandemi vil bety for forretningsdrifta. Fjoråret ble det beste omsetningsmessig noensinne for hans Rema-butikk i Nordkjosbotn.