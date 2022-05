Nye Troms

Skiller seg ut som eneste i Nord-Norge:

Nå er operasjonsstua for hest endelig i drift på Olsborg

NY OPERASJONSSTUE: I lokalene til Målselv Dyreklinikk har de nå fått en ny operasjonsstue for hest. Det er dyrlegesekretær Ragnhild Olsen og assistent Synnøve Rostad veldig fornøyde med. Foto: Torbjørn Kosmo

I lengre tid har Målselv Dyreklinikk jobbet med å tilrettelegge for en operasjonsstue for hest. I forrige uke åpnet de den endelig for drift – med kyndig hjelp fra Oslo.