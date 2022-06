Nye Troms

Ikke vedlikeholdt på mange år:

Nå er gang- og sykkelveien trafikkfarlig for de som er svaksynt

VERRE OG VERRE: Ifølge Monica-Annie Karlsen blir bare asfalten på gang- og sykkelveien verre og verre fra år til år. – Akkurat her har asfalten sunket 10-12 centimeter og det skjedde under sist vårløsning, sier hun.

Daglig går samboerparet langs den to km lange gang- og sykkelveien fra Bomstad bru til Vollan bru. Dette medfører store utfordringer for svaksynte Monica-Annie og for blinde Andreas.