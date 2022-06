Nye Troms

Forsker på potetproduksjon under arktisk lys på Målsnes:

Nå blir potetbonden Olav med i en internasjonal dokumentarfilm

FILMES: Potetbonde Olav Grundnes er i fokus når det tyske filmcrewet er i aksjon på Grundnes gård. Foto: Elise Log, Tromspotet

Målsnesbonden Olav Grundnes har de siste to årene tatt del i et forskningsprosjekt om potetdyrking nord for polarsirkelen. Det blir nå dokumentarfilm som skal vises i både Tyskland og Frankrike.