Nye Troms

To sesonger «ødelagt»:

Nå blir det vinn eller forsvinn for Morten

TUNGT: Under norgescupen på hjemmebane sist vinter gikk Morten Hol kun sprinten. Nå håper han snart kroppen skal begynne å fungere som han ønsker i treningsarbeidet.

To sesonger har nærmest gått «fløyten» for skiskytter Morten Hol. Den kommende vintersesongen kan derfor fort bli et være eller ikke være for hans videre satsing på toppnivå.