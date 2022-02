Nye Troms

MSAH fortsatt ikke solgt etter at budgiverne trakk seg

INGEN BUD: Per nå ligger det ingen bud inne på MSAH etter at Troll Gruppen AS trakk sitt bud. Arkivfoto: Torbjørn Kosmo

Kommunen trodde i høst at de hadde et salg av det gamle sykehjemmet på plass. Bare for å oppleve at de ikke kunne akseptere premissene fra budgiverne.