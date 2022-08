HÅPER PÅ NOK BRUK: Daglig leder for Bardufoss Hotell, Marius Solheim Nilsen (t.h.) og butikksjef hos Coop Extra, Tom-Erik Jakobsen sier det er for tidlig å evaluere minibanken. Her fra da automaten var på plass 27. januar i år. (Arkivfoto: Kari Anne Skoglund) Foto: Kari Anne Skoglund