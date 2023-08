Millioner til FilmCamp

En sjekk på 5,5 millioner kroner er på vei til FilmCamp.

AS Nye Troms

Publisert: 21.08.2023 kl 11:00

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som melder om dette i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen gis 2,5 millioner som driftstilskudd. Tre millioner skal øremerkes samproduksjon.

Fylkesråd Marlene Berntsen Bråthen (Senterpartiet) uttaler i forbindelse med pressemeldingen at FilmCamp, som har base i Øverbygd, er avgjørende for utviklingen av filmbransjen i Nord-Norge. Hun trekker også fram at selskapet har vært drevet på en god måte siden starten i 2005.

– Det å legge til rette for flere film- og TV-produksjoner i Troms er avgjørende for å få flere og store produksjoner til oss, uttaler hun.

Hun legger også til:

– FilmCamp bidrar til store verdiskapninger i lokalsamfunnet og setter Troms tydelig på kartet i filmbransjen. Vi er opptatt av å fremme regional kultur og næringsutvikling, som vises ved at fylkeskommunen gir betydelige midler, heter det i uttalelsen fra Berntsen Bråthen.

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen uttaler på sin side at hun ønsker at flere filmer skal produseres i Troms.

– Siden starten har vi vært med og støttet FilmCamp. Det er viktig for oss å bidra til forutsigbarhet og vekst i en spennende næring, sier hun i pressemeldingen.

23 utenlandske og 45 norske filmer har blitt produsert på FilmCamp.

Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) trekker fram at det er viktig å gi nordnorsk filmproduksjon et løft.

– Det kan øke sysselsettinga og verdiskapning i filmbransjen, mener han.