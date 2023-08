Men å vedlikeholde fylkesveiene klarer dem ikke

Publisert: 11.08.2023 kl 20:14

En kjøretur på flere av våre fylkesveier er en ubehagelig og ikke minst irriterende opplevelse. Etterslepet i vedlikeholdet på fylkesveiene for hele landet er ifølge NAF på mellom 70 og 100 milliarder. For Troms og Finnmark utgjør etterslepet ca. 10,5 milliarder. I 2021 anslo man etterslepet bare i Balsfjord kommune til 300 millioner. Like sikkert som valget nærmer seg drar stortingspolitikere rundt i landet og blir overrasket over hvor dårlig standarden på veiene er, akkurat som om dette skulle være en nyhet.

For dem som har fulgt med utviklingen så er standarden på fylkesveiene blitt dårligere over lang tid og det er liten eller ingen forskjell om det er AP, Høyre, FRP, Senterpartiet, SV, Venstre eller KRF som sitter i regjering. Dette viser at det har omtrent ingen betydning hvilket av partiene på Stortinget man stemmer på, i forhold til dette med veistandard.

Hvorfor er det blitt slik? Forklaringen er nok at oljepengene har gjort politikerne stormannsgal. De er mer opptatt av å løse verdensproblemer enn å løse jordnære problemer som å sikre god veistandard, fornuftige priser på strøm og drivstoff og et skatte og avgiftsnivå det går an å leve med.

I stedet brukes det vanvittige summer som liksom skal redde klimaet, eks. elektrifisering av norsk sokkel til 50 milliarder, karbonlagring til 27 milliarder, støtte til alskens klimaprosjekter, vindkraft og batterifabrikker med selskapsadresse i utlandet. Ingen av dagens politikere kan forklare hvilken klimaeffekt disse tiltakene skal ha. Dette er bare tall i et norsk CO₂ regnskap for et land med 5 millioner innbyggere. Dette er ren symbolpolitikk.

Politikerne har brukt enorme summer på internasjonale fredsforhandlinger (Midtøsten, Sri Lanka og Sudan) Resultatet er en gedigen fiasko. Men det skaper selvfølgelig lukrative jobber til byråkrater og avdanka politikere samt at det gir mer på kontoen til diverse tvilsomme regimer.

Vi bruker også store summer på byråkrati, bistand og dyr innvandrings og flyktningpolitikk.

I tillegg inngås internasjonale avtaler som EØS-avtalen, Parisavtalen og Marrakech-avtalen (FN avtale om migrasjonshåndtering) som binder opp pengebruken. Disse må sies opp fordi de endrer samfunnet uten at velgerne får muligheter til å påvirke dette. De partiene som har gått inn for disse avtalene har aldri informert velgerne om konsekvensene av avtalene. I ettertid får vi til stadighet høre fra politikerne at vi må gjøre ditt eller datt for å overholde våre internasjonale forpliktelser. Et godt eks. på dette er regjeringens vedtak om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya. Dette har direkte tilknytning til Parisavtalen. For 2 år siden var det stortingsvalg. Var det noen som hørte om dette i valgkampen? I denne saken er Høyre og regjeringspartiene AP og SP enig. Ellers så liker de å omtale hverandre som hovedmotstandere.

Når hørte vi sist en stortingspolitiker snakke om å overholde sine nasjonale forpliktelser som f.eks. å vedlikeholde fylkesveiene.Skal velgerne ha håp om forandring må de begynne å stemme på partier som ikke er representert på Stortinget. Konservativt er et parti som er opptatt av de jordnære sakene i samfunnet og som ikke vil prioritere symbolpolitikk og globalisme. Vi vil at all makt skal tilbake til Stortinget. Vi går derfor inn for å si opp EØS-avtalen, ACER, Parisavtalen og Marrakech-avtalen.