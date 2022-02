Nye Troms

Startet nytt firma:

Med motto om å levere arbeid av høy kvalitet

LEVERER KVALITET: Oppdragene står i kø for firmaet Deco Nor AS. – Vi er opptatt av å levere arbeid av høy kvalitet, sier Darek Mikolajczyk (i midten), her sammen med sine to ansatte Grzegorz Noak (t.v.) og Kavol Szydlik.

I desember ble Deco Nor AS etablert. Oppdragene står i kø for firmaet som har spesialisert seg på sparkling og maling.