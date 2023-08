Mariell gir seg som melkebonde etter åtte år

Etter åtte år med melking, fjøsstell, høsting og kalving pakker melkebonde Mariell Strand (33) bort melkeutstyret til jul. Ønsket om å kunne dra på hytta med sønnen eller å kunne ta en sykedag når hun er syk ble for sterkt og de nødvendige investeringene for store.

De siste årene har valget mellom å satse skikkelig eller å avvikle gårdsdrifta ligget og murret i bakhodet til melkebonde Mariell Strand. Det er åtte år siden hun tok over gården etter sin avdøde onkel, et valg som ikke var spesielt vanskelig og som heller ikke var veldig nøye planlagt.

– Onkelen min hadde alltid sagt til meg at jeg skulle ta over gården her etter han. Han hadde nok likevel aldri tenkt at jeg skulle drive videre med melkekyr her, og det hadde i alle fall ikke jeg tenkt. Tanken var at jeg skulle ha stor plass til hestene mine og at jeg skulle bo her. Men så døde han i 2015, og så føltes det plutselig for galt å sende alle kyrne samtidig. Jeg tenkte at jeg jo i det minste kunne prøve det en stund, å ha melkekyr. Nå har det gått åtte år, og de er her enda, sier Mariell Strand.

Gården på Sagelv i utkanten av Storsteinnes ligger idyllisk til, med utsikt over Balsfjorden. I fjøset bor det 30 dyr med stort og smått. Den unge melkebonden omtaler dem som kolleger, og de har navn som Diva, Baileys og Tequila.

Gårdslivet

De beste hverdagsøyeblikkene som melkebonde mener Mariell er når hun kommer inn i fjøset på morgenen. Klokka er halv fem, og ingen andre er våkne enda. Det er bare hun og kyrne, og det er alltid glade for å se henne. Om hun har en dårlig dag, bryr ikke kyrne seg om. Det er glade uansett.

– Det aller beste med å være bonde er å få lov til å ta imot nytt liv. Når man ser resultatet av avlsarbeidet man har lagt så mye jobb i, og ikke minst følelsen man får hver vår når det spirer og gror, forklarer Mariell.

Det er ingen tvil om at hun har elsket det aller meste som har kommet med yrket og livsstilen hun har valgt seg det siste tiåret, men det betyr ikke at det ikke har vært hardt og tøft. Hun forklarer at det er flere forskjellige årsaker til at hun i løpet av sommeren har bestemt seg for å avvikle gårdsdrifta etter åtte år. En av grunnene er at hun ønsker å gi seg på topp, mens leken er god.

Det beste året

BONDE: Mariell Strand har trivdes stort som melkebonde de siste åtte årene, men nå ser hun fram mot et nytt kapittel i livet. Hun gleder seg til å ha mulighet til ferie, ledige kvelder og familietid. Foto: Maiken Kiil Kristiansen

Alle valg som har blitt tatt på gården fram til nå har blitt tatt med tanke på videre drift.

– Nå leier jeg kvote og har økt på med leiejord. Planen var jo at det skulle være videre drift, så vi har ”maxet ut” der vi kan. Dette har nok vært det beste året for oss, kanskje ikke med tanke på avling, men med tanke på produksjon. Vi gir oss på topp, og akkurat det er litt deilig, sier Mariell.

Når hun sier vi, så inkluderer hun samboeren Odin. Han jobber ikke fulltid på gården, men kjører lastebil. Han var ikke inne i bildet da Mariell overtok gården, men har blitt en uvurderlig ressurs, som bruker helgene og feriene på slåtta, grøfting og generelt å ta seg av store deler av gårdsdrifta. De to ble etter hvert en familie på tre. Sønnen Caspian blir snart tre år, og selv om han elsker livet med kyr i fjøset, så er han hovedgrunnen til at Mariell før jul pakker bort melkeutstyret.

– Han pleier å spørre om det ikke snart er avløseren sin tur til å gå i fjøset, og så må jeg svare at «Nei, det er nok mamma sin tur i dag også,» og at jeg ikke vet helt når det blir mulighet til å få avløser neste gang, forteller Mariell.

Familietid

Mammapermisjonen for et par år siden ble brukt til å løpe skytteltrafikk mellom amming i huset og melking i fjøset. Å sove når babyen sover eller å forsvinne inn i babybobla var det bare å glemme.

– Jeg har lyst til å ha mulighet til å ha ei hel helg med sønnen min. Til å kunne reise på ferie sammen med han og bare til å kunne tilbringe ettermiddagen sammen med han mellom middag og leggetid. Nå prøver jeg å få gjort så mye som mulig mens han er i barnehagen, men når man må i fjøset så må man i fjøset, sier 33-åringen.

Ikke minst så har hun lyst til å kunne være syk når hun er syk. Tidligere i år var hun ikke frisk og hadde en runde med sykehusopphold. Til slutt måtte hun i fjøset før hun egentlig følte seg klar for det, og da kjente den unge melkebonden at hun var sliten.

– Jeg begynte da å tenke tanken om å avvikle drifta, men bestemte meg for at jeg ikke skulle ta noen endelig avgjørelse mens situasjonen var som den var. Vi har derfor tenkt og snakket mye over sommeren, og har landet på at dette er det eneste riktige for oss å gjøre, sier Mariell.

Store investeringer

Å fortsette med gårdsdrifta ville innebære store investeringer for henne. Fra og med nyttår kommer det nytt krav om kalvingsbinge, noe hun forklarer at er utfordrende å få til i en gammel 60-tallsfjøs.

– Jeg har prøvd å finne løsninger for å få det til, men det blir trangt og upraktisk. Det er vanskelig.

Kravet om at alle melkebruk skal over på løsdrift innen 2034 er bare ti år unna. Å få til det ville innebære store investeringer og et lån på 10–12 millioner kroner.

– For meg føles det veldig skummelt med ei slik investering. Da skal man være veldig sikker. Men lønnsomheta er usikker, og jeg vet at jeg ikke hadde fått sove godt på nettene med et lån på 10–12 millioner kroner i banken. All ære til de som gjør det, understreker hun.

Nytt kapittel

Nå venter et nytt kapittel, ny jobb og en helt ny livsstil og hverdag. Hun regner med å ha siste besøk av melkebilen rundt juletider og ser for seg at det fortsatt er dyr i fjøset fram til omkring neste høst.

– Jeg har jo lyst til å få solgt mest mulig som livdyr. Fôr har vi, så at vi har en liten flokk ungkviger å fôre på ei stund til er helt overkommelig, slår hun fast.

Dermed skal hun snart på jakt etter ny jobb. Hun ser for seg at hun kanskje kunne trivdes med å jobbe i skolen, og at det er mulig at hun ender opp med å søke seg inn på lærerutdanning neste høst.

– Det blir spennende, og jeg gleder meg til å prøve noe nytt, sier hun.

Dyr på gården

I tillegg til en stappfull fjøs har Mariell og familien også to hester og to hunder på gården. Hun er glad for å kunne gi sønnen oppveksten hun alltid har sett for seg, med god tumleplass og dyr rundt seg, selv om gårdsdrifta avvikles.

– Dessuten så ser jeg for meg at det kan komme til å klø litt i fingrene etter flere prosjekter på gården etter hvert, så det blir nok litt grønnsakshage, definitivt noen høner og kanskje også noen flere dyr etter hvert.

Hun nevner både gris, sau og alpakka.

– Så har jeg veldig lyst på et esel eller to, men det har ikke Odin lyst på, så vi får se, sier hun lattermildt.

Jorda som hun eller samboeren slår skal leies ut, og det samme har hun valgt å gjøre med melkekvota. Hun vil ikke utelukke at det kommer til å være drift på gården igjen en gang i framtida.

– Jeg tør ikke selge kvota med det samme. Kanskje har Caspian lyst til å drive her en gang, men for min del, så blir det nok ikke mer, sier den avtroppende melkebonden.