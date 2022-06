Nye Troms

Overgrepstiltalt befal erkjenner ikke straffskyld for misbruk av stilling

TILTALT: Et mannlig befal står tiltalt for misbruk av stilling for å skaffe seksuell omgang med en kvinne med lavere grad. Foto: Terje Pedersen / NTB

Et mannlig befal som er tiltalt for misbruk av stilling for å skaffe seksuell omgang med en kvinne med lavere grad, erkjenner ikke straffskyld.