Mangfold, glede og samhold på Kalottspel

Glede. Lek. Opplevelser. Slik beskriver Nina Fjeldet Kalottspel, festivalen hun har vært sjef for siden 2015.

Publisert: 11.08.2023 kl 23:30

Fjeldet er opprinnelig fra Gausdal, men fant vegen til Målselv gjennom felespillinga. Og etter å ha vært sjef for Kalottspel i åtte år tar hun nå ett års pause fra festivalen. Det skal brukes til å reise rundt på spillejobber da hun er blitt tildelt ett kunstnerstipend.

- Det har vært en veldig givende jobb med så mange møter med forskjellige folk. Det stipendet jeg har fått nå gir meg muligheten til å dykke mer ned i den utøvende biten. Men planen er å komme tilbake til Kalottspel. Jeg er veldig glad for at Karianne Asphaug kommer inn som vikar. Etter festivalen gleder jeg meg til å jobbe sammen med henne og se på fremtida, sier Nina.

Mangfold

Den avtroppende sjefen har hatt mange fine opplevelser med festivalen i årenes løp. For hennes del er Kalottspel fylt med samhold og mangfold.

- Kalottspel er jo så mye. Det er det å være en profesjonell arrangør og lage konserter, forestillinger og opplevelser for publikum. Samtidig er det også det skapende. Å lage nye produksjoner, få i gang utøvere i regionen, både lokalt og regionalt. At disse produksjonene kan bety noe for vår rolle som festival. Som kan bety noe for noen sin karriere og for ett uttrykk og en sjanger som kan leve videre, sier hun.

I tillegg til alt dette fokuserer Kalottspel på å kunne gi barn gode opplevelser gjennom tradisjonell musikk og kultur som de kan ta med videre i livet. Slik at de igjen kan være med på å føre videre disse tradisjonene som har vært viktige for både store og små gjennom flere generasjoner.

- Det har vært så viktig for folk at de som kom før oss har valgt å ta det med seg fra generasjon til generasjon. Det fins fortsatt. Det er en slags nerve i det hele, med så mye identitet, samhold og respekt og det er en måte å være sammen på i denne kulturen. Det syns jeg er veldig viktig. Det fokuserer på å oppleve og skape lek, spill og dans. Det betyr ingenting hvor du kommer fra, hvem du er eller hva du har gjort tidligere. Her fokuserer vi på opplevelsene og å være sammen i leken, spillet og dansen, forteller Nina.

Lokal og internasjonal

Festivalen, som har base på Rundhaug, har betydd mye for lokalmiljøet i flere tiår. Kalottspel har vært en del av Målselvs kultur siden 1970, noe som gjør festivalen til en av de eldste i Norge i sin sjanger. Kalottspel drives av mange lokale som er med som frivillig på blant annet kursene. Gjennom årene har festivalen blitt en møteplass for både unge og gamle i Nordkalotten.

- Nedslagsfeltet vårt er Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland. Vi er muligens den eneste festivalen som henvender oss østover. Vi tar inn artister fra andre plasser, men Norden og Nordkalotten har alltid vært vårt hovedfokus. Vi skiller oss nok ut fra andre lignende festivaler. Det er kombinasjonen av gode og unike opplevelser, sier Fjeldet.

Ett av årets innslag er bandet Sons of Sissy fra Østerrike. Gruppa er ett internasjonalt anerkjent kompani som springer ut av tradisjoner, folkemusikk og folkedans, med sine tilhørende fordommer, konvensjoner og regelbundne handlingsmønstre.

- De spiller på de store teaterhusene og dansescenene rundt omkring i Europa. Og denne uken spiller de i lille Målselv. Det snakkes nok en del om at de fire medlemmene opptrer naken. De undrer seg sikkert på hvordan det blir. Men jeg gleder meg masse til å se dem opptre. Jeg tror de har en forestilling som byr på mye humor og lek, sier Fjeldet.

Stort program

Foruten østerrikske Sons of Sissy støtter Kalottspel finsk, svensk og kvensk. Årets nyproduksjon er Hendelser i Nord. Fredag spiller de konsert på Mellembygd Samfunnshus og publikum vil der få oppleve fortellende viser fra de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland.

- Jeg må også nevne konsertene i Løvhaugfjøset. Litt lengre oppi bygda har vi en unik liten scene. Der skal vi ha to konserter. Løvhaugfjøset er et omgjort fjøs, et utrolig fint lokale for akustisk musikk. Fredag spiller duoen Hans, Jo! der, mens lørdag får vi besøk av enda en duo, Månsson og Comén, forteller Nina Fjeldet.

Selv tror hun at hun ikke hadde havnet i Målselv hvis det ikke hadde vært for Kalottspel.