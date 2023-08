Når man får ja på sin søknad om sykehjemsplass, får man det fordi en ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv. Likevel kan ventetiden bli lang og i Bardu har det gått 276 dager for den personen som har ventet lengst.

Dette kommer frem i en undersøkelse TV2 har gjort de siste månedene om hvordan det står til med eldreomsorgen i Norge. Den omfattende kartleggingen viser at per 1. mai stod 2.998 personer på venteliste til sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig.

Av disse var det 1.238 personer som ventet på langtidsopphold, 1.166 på døgnbemannet omsorgsbolig og 594 personer ventet på korttidsopphold.

Har ventet i ni måneder

Samme oversikt viser at det er tre personer i Bardu som står på venteliste for langtidsopphold. I Balsfjord er det seks personer som venter på langtidsopphold, men mens den ene personen i Bardu har ventet i vel ni måneder på plass er lengst ventetid i Balsfjord på «bare» 21 dager.

I Målselv er det fire som venter på korttidsopphold og en person som venter på plass på langtidsopphold, og lengst ventetid her er 90 dager.

Store forskjeller

Tilbakemeldingene fra norske kommuner viser at langt over halvparten av disse hadde personer på venteliste ved starten av mai. Også i Troms finnes det unntak. Sørreisa, Lavangen, Gratangen, Dyrøy, Ibestad, Tjeldsund og Kvænangen er blant kommunene som ikke har personer på venteliste, og i Storfjord var det bare en person som ventet på langtidsopphold.

Da står det dårligere stilt i Salangen og Senja. Førstnevnte er markert med mørkerødt på TV2 sitt oversiktskart som indikerer et høyeste grad av ventetid. Her er det 17 personer som venter på sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig, og den som har ventet lengst har ventet et helt år.

Senja har fått en noe lysere rødfarge på samme kart. Her består ventelisten av 27 personer og lengste ventetid var 97 dager. Til sammenligning er Tromsø plassert i kategorien for nest lavest ventetid, kommunens innbyggertall tatt i betraktning. I hovedstaden i nord er det 44 personer på ventelisten, der 29 av disse venter på langtidsplass. Lengst ventetid i Tromsø er 260 dager.

Alvorlig situasjon

Kartleggingen fra TV 2 viser samtidig at det her til lands er nesten 900 flere i kø sammenlignet med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomførte for seks år siden.

Ifølge TV 2 er eksperter bekymret over funnene som er gjort, samtidig som det advares om at retten til en trygg og verdig alderdom er mer utfordret enn noen gang.

– Dette er et bekymringsfullt høyt tall, som viser en alvorlig situasjon, sier eldreforsker og overlege Bjørn Lichtwarck ved Sykehuset Innlandet.

Han mener at det å bli værende hjemme i påvente av plass, øker risikoen for underernæring, uro, angst og depresjon.

– At disse menneskene må leve med redusert livskvalitet og den store graden av usikkerhet, bør vi ikke si oss kjent med i et samfunn som vil ta vare på de skrøpeligste, sier forskeren til TV 2.

Heller ikke Pasient- og brukerombud, Jannicke Buvik, har sansen for at køen bare blir lengre og lengre.

– Har man blitt vurdert til å trenge en sykehjemsplass, er det fordi man trenger det i dag. Ikke om en uke, ikke om tre måneder eller årevis. Det er for mange på venteliste og de venter for lenge, sier Jannicke Bruvik.

Pasient- og brukerombudet mener at det kan få store konsekvenser at mange blir stående i kø.

– Da får du tjenester som er dårligere enn det du egentlig har behov for. Det er ikke greit for noen, spesielt ikke for de som har kort tid igjen i livet, sier Bruvik til TV 2.

Må løses av kommunene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), som har blitt forelagt alle funnene vil ifølge TV 2 ikke kommentere tallene konkret, eller svare på om hun blir bekymret.

På generelt grunnlag sier hun at det er viktig at alle som har fått et vedtak, også får en sykehjemsplass.

– Men så kan det oppstå en ventesituasjon hvor det ikke er plasser ledig. Vi vet at vi har et stort behov for sykehjemsplasser i årene som kommer, sier Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren forstår at det oppleves vanskelig for dem som står på venteliste.

– Det oppleves sårbart når behovet for helsehjelp endrer seg og man må ha en sykehjemsplass, og den ikke står klar. Det her må kommunene løse, både kortsiktig og langsiktig i tett dialog med den det gjelder og deres pårørende, sier hun til TV 2.