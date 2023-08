Venstre vil ha månedlig fakturering fra kommunen

Publisert: 22.08.2023 kl 15:35

For snart fire år siden, i budsjettbehandlingen desember 2019, fikk Venstre enstemmig vedtatt i kommunestyret at Målselv skulle søke å fakturere eiendomsskatt og avgifter månedlig, ikke kvartalsvis. Kommunen har ennå ikke iverksatt dette, eller gitt opp, for det er ute av lista over vedtak som ikke er effektuert (Bridge).

I flere kommuner, som Lillestrøm og Tønsberg, kan man liketil individuelt søke om månedlig fakturering, som gir husholdningene/ innbyggerne samme beløp totalt i året, men man slipper altså opphoping av utgifter i enkelte måneder. Sparing og økonomisk planlegging er alltid vanskeligst for dem som har lavest trygd eller lønn. Derfor er det best å betale skatter, renter og avgifter parallelt med månedlig inntekt. Med dagens pris- og renteøkninger er situasjonen slett ikke bedre.

For å gi kommunen noe tid til omlegging la Venstre inn formuleringen «søke å fakturere månedlig» istedenfor å tidfeste til f eks 2020, -ikke for at kommunen skulle gi opp omleggingen. I så fall vil Venstre relansere forslaget med frist for iverksetting.