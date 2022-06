Første laks kom opp av elva ti minutter over seks:

GLADLAKS: Seks fornøyde fiskere har fått en god start på årets sesong i kulpen ved Målselvfossen. (f.v.): Eva Rismo, Nils Åge Lio, Øystein Rismo, Olav Renelvmo, August Fosshaug og Roald Fosshaug. To av fiskerne i følge var på andre siden av elven, med de to andre laksene som gruppen har fått. Foto: Even Dørum